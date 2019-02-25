"Ъ": правительство может обнулить НДС на услуги аэропортов для зарубежных рейсов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ с 1 июля 2019 года планирует ввести нулевую ставку по НДС на 42 аэропортовые услуги, предоставляемые для зарубежных рейсов. Кроме того, вводится стандартная ставка 20% на те же услуги, предоставляемые для внутренних рейсов, пишет в понедельник газета " Коммерсантъ " со ссылкой на проект распоряжения правительства.

В настоящее шесть основных услуг аэропортов на внутренних и на международных рейсах не облагаются НДС - взлет, посадка и стоянка судов, обеспечение авиабезопасности, заправка авиатопливом, его хранение и аэронавигационное обслуживание, напоминает издание. Это не позволяет аэропортам получить возмещение входящего НДС из бюджета, поэтому налог фактически закладывается в цену услуг.

Источники "Коммерсанта" в авиакомпаниях отметили, что законопроект лоббировали представители аэропортов. "Входящий НДС для них не меняется после принятия новых правил, зато исходящий НДС после поправок опустится до нуля. В этой ситуации у аэропортов есть два варианта: снизить цену на услуги или оставить ее прежней, увеличив собственную маржу", - пишет газета.

Представитель одной из крупнейших авиакомпаний в России отметил изданию, что на практике положительного эффекта на отрасль не наблюдается, "уже в 2018 году перестала подпадать под льготу услуга "предоставление аэровокзального комплекса", но сбор за нее с авиакомпаний снижен не был".

Согласно пояснительной записке к поправкам к Налоговому кодексу, из-за обнуления ставки НДС на услуги для международных рейсов бюджет потеряет (а аэропорты получат) 29 млрд рублей в 2018-2021 годах, пишет издание.

В авиакомпании S7 заявили, что теперь аэропорты должны снизить ставки на свои услуги. "Ставка в размере 20% НДС на услуги для внутренних перевозок повлечет за собой дополнительную нагрузку на авиакомпании (отвлечение денежных средств на уплату НДС и расходы на финансирование дополнительного дефицита средств), в то время как расширение перечня облагаемых НДС по 0% услуг при обслуживании международных линий частично нивелирует эффект. Какой из эффектов будет превалировать, зависит от доли международных рейсов у авиакомпаний, но в целом по отрасли эффект будет отрицательным", - добавил представитель S7 "Коммерсанту".