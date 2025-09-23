Деньги пропали при строительстве объектов по госконтракту

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Ущерб по уголовному делу в отношении бывшего первого замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой, экс-главы Главного военно-строительного управления №8 Вадима Выгулярного, а также еще трех других фигурантов, обвиняемых в хищении денежных средств у Минобороны РФ при строительстве объектов по госконтракту, может составить около 5 млрд. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Мерваезова, Выгулярный, а также три фигуранта дела о хищении у Минобороны РФ денежных средств в ходе исполнения порядка пяти госконтрактов, проходят в рамках одного уголовного дела. Ущерб от их преступных действий может достичь около 5 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, уголовное дело о хищении денежных средств у Минобороны было возбуждено в июне 2023 года ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении неустановленных лиц. С ним в одно производство объединено пять уголовных дел, которые в том числе возбудили в сентябре 2023 года, два из них в январе и одно в марте 2024 года. Потерпевшими признаны около пяти организаций и Минобороны РФ.

Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, Юлия Мерваезова была арестована в Пятигорске. Позже ее привезли в Москву и продлили срок ареста. Пока ей вменяют два эпизода хищений.

На продлении ареста следствие настаивало в Мещанском суде Москвы, так как по делу необходимо допросить несколько свидетелей, получить результаты назначенных восемь строительно-технических экспертиз, а также дополнительно допросить всех обвиняемых и провести между ними очные ставки.

Ранее по этому делу был арестован занимавший должности в структурах Министерства обороны РФ Выгулярный. Также он занимал должности гендиректора АО "СибирьПромГрупп" и являлся бенефициаром компании ООО "Крастим". Выгулярный обвиняется в особо крупном мошенничестве.