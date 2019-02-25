Выручка "Вымпелкома" в IV квартале 2018 года выросла на 7,8%

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Консолидированная выручка Veon Ltd. в России (владеет компанией "Вымпелком", предоставляющей услуги под брендом "Билайн"), по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за IV квартал 2018 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года на 7,8%, до 75,9 млрд рублей. Об этом говорится в отчете компании.

Ключевыми факторами роста показателя стали увеличение продаж оборудования и мобильных сервисов.

Показатель EBITDA компании в России за квартал сократился на 0,9%, до 24,9 млрд рублей из-за роста платы за использование радиочастотного спектра в объеме 0,9 млрд рублей и негативного влияния от интеграции магазинов "Евросети" в объеме приблизительно 0,4 млрд рублей. Мобильная сервисная выручка "Вымпелкома" за отчетный период увеличилась на 3,1%, до 58,76 млрд рублей. Сервисная выручка в фиксированном сегменте уменьшилась на 8,5%, до 8,8 млрд рублей.

Капитальные затраты "Вымпелкома" без учета лицензий сократились на 10,9%, до 11,97 млрд руб. Сокращение затрат в основном произошло вследствие улучшения планирования капвложений, результатом которого стало более равномерное поквартальное распределение затрат, отмечают в компании.

В IV квартале выручка "Вымпелкома" от мобильной передачи данных увеличилась на 4% и достигла 15,96 млрд рублей. Выручка от продажи оборудования и аксессуаров выросла на 138%, до 8,3 млрд рублей.

Количество абонентов оператора уменьшилось на 5%, до 55,3 млн человек за счет сокращения продаж через альтернативные каналы дистрибуции после интеграции магазинов "Евросети" и их ребрендинга в монобрендовые магазины "Билайн". Показатель ARPU вырос на 8,1%, до 350 рублей, благодаря улучшению качества клиентской базы в результате изменений в структуре каналов дистрибуции, а также коммерческим активностям в течение 2018 года.

Результаты 2018 года

Консолидированная выручка "Вымпелкома" в 2018 году выросла на 5,7%, до 291,54 млрд рублей. В компании основными драйверами роста выручки считают успешное завершение интеграции магазинов "Евросети" и положительную динамику показателя средней выручки на одного абонента (ARPU). Показатель EBITDA впервые с 2013 года показал рост и увеличился на 0,4%, до 104,72 млрд рублей. Такую динамику обеспечил рост выручки, компенсировавший отрицательное воздействие на показатель от интеграции магазинов "Евросети" и увеличения ежегодной платы за использование частот в 2018 году.

"Отмена внутрисетевого роуминга оказала ограниченное влияние как на выручку, так и на EBITDA, поскольку ее негативный эффект был компенсирован ростом объемов потребления сервисов", - отметили в компании.

Мобильная сервисная выручка по итогам прошедшего года выросла на 2,6%, до 230,12 млрд рублей. Сервисная выручка от услуг фиксированной связи упала на 10,1%, до 35,3 млрд рублей. Капитальные затраты без учета лицензий выросли на 19,8%, до 46,6 млрд рублей. Показатель ARPU по итогам 2018 года увеличился на 5,4%, до 336 рублей.