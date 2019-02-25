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DPA: BMW выплатит €8,5 млн из-за некорректной работы программного обеспечения

Прокуратура открыла дело против компании после того, как стало известно о несоответствиях в работе механизмов, установленных на 7,6 тыс. автомобилей

БЕРЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Автопроизводитель BMW согласился выплатить штраф в размере €8,5 млн в связи с непреднамеренной установкой на некоторые автомобили неразрешенных устройств контроля системы очистки выхлопных газов. Об этом сообщило в понедельник агентство DPA со ссылкой на данные прокуратуры Мюнхена .

Прокуратура открыла дело против компании в начале 2018 года после того, как стало известно о несоответствиях в работе механизмов, установленных на 7,6 тыс. автомобилей моделей BMW 750xd и M550xd. Автопроизводитель сразу указал, что не манипулировал программным обеспечением умышленно и не обманывал покупателей. Устройства контроля работали с перебоями ввиду дефекта, отмечали в BMW. Следователи не нашли оснований сомневаться в позиции компании и назначили штраф, а концерн со своей стороны решил его не оспаривать, отмечает DPA.

Минувшие годы ознаменовались громкими разоблачениями вокруг дизельных авто - изначально в центре дизельного скандала оказался автогигант Volkswagen. В 2015 году выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах во время контрольных замеров. Благодаря данной системе все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

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