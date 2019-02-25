"Газпром" освободил от должностей зампредправления Александра Медведева и Валерия Голубева

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Александр Медведев освобожден от должности заместителя председателя правления "Газпрома", говорится в сообщении российского газового холдинга.

Валерий Голубев также освобожден от должности заместителя председателя правления холдинга.

Кроме того, Всеволод Черепанов освобожден от должности начальника департамента 307 (курирует добычу газа, газового конденсата и нефти). Он продолжит работу на другой должности в группе "Газпром". Черепанов является членом правления "Газпрома" с 2010 года.

Соответствующие решения о прекращении полномочий в качестве членов правления "Газпрома" будут приняты советом директоров компании.

В сообщении отмечается, что Александр Медведев сосредоточится на деятельности международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе "Зенит".

В минувшую пятницу Александр Медведев был назначен на посты президента и генерального директора санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит". Он входил в правления "Газпрома" с 2002 года, с 2005 года - был заместителем председателя правления. В 2005-2014 годах также возглавлял "Газпром экспорт".

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер поблагодарил Голубева за многолетнюю плодотворную работу в компании. Голубев входил в правление "Газпрома" в 2002 году, с 2006 года - заместитель председателя правления.