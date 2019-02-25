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Путин поручил к концу апреля проработать меры дополнительной поддержки в станкостроении

В поручении уточняется, что речь идет в том числе о мерах, "направленных на пополнение оборотных средств предприятий"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку вместе с организацией "Деловая Россия" представить предложения о мерах дополнительной поддержки предприятий станкостроения. Такой пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений по итогам форума "Деловой России", состоявшегося 6 февраля 2019 года.

В поручении уточняется, что речь идет в том числе о мерах, "направленных на пополнение оборотных средств предприятий станкостроения, при условии повышения финансово-экономической устойчивости этих предприятий". Президент предписал выполнить эту работу до 30 апреля 2019 года.

На форуме один из участников встречи обратил внимание Путина на то, что в сфере станкостроения существует проблема с оборотным капиталом. Президент согласился, что этот вопрос серьезный. Он пояснил, что в станкостроении - производство длительного цикла, соответственно эти заводы попадают в разряд предприятий с повышенным риском, "и у них сразу ставка вырастает". Тогда же глава государства пообещал подумать над дополнительными мерами поддержки отрасли.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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