Путин поручил к концу апреля проработать меры дополнительной поддержки в станкостроении

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку вместе с организацией "Деловая Россия" представить предложения о мерах дополнительной поддержки предприятий станкостроения. Такой пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений по итогам форума "Деловой России", состоявшегося 6 февраля 2019 года.

В поручении уточняется, что речь идет в том числе о мерах, "направленных на пополнение оборотных средств предприятий станкостроения, при условии повышения финансово-экономической устойчивости этих предприятий". Президент предписал выполнить эту работу до 30 апреля 2019 года.

На форуме один из участников встречи обратил внимание Путина на то, что в сфере станкостроения существует проблема с оборотным капиталом. Президент согласился, что этот вопрос серьезный. Он пояснил, что в станкостроении - производство длительного цикла, соответственно эти заводы попадают в разряд предприятий с повышенным риском, "и у них сразу ставка вырастает". Тогда же глава государства пообещал подумать над дополнительными мерами поддержки отрасли.