Путин поручил кабмину и ЦБ проработать снижение комиссий за безналичные расчеты

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по итогам форума "Деловой России" дал поручение правительству совместно с Банком России проработать меры по снижению комиссий за безналичные расчеты с использованием банковских карт. Соответствующее поручение содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне.

"Банку России подготовить совместно с правительством Российской Федерации и представить предложения о возможности снижения размера отдельных видов комиссий за перевод денежных средств, уплачиваемых участниками платежной системы при осуществлении безналичных расчетов, в том числе с использованием банковских карт", - говорится в тексте документа. Кроме того, министрам правительства предлагается проработать возможности осуществления расчетов между юридическими лицами с использованием электронных платежных инструментов, а также механизма обеспечения контроля за такими расчетами и поставщиками платежных услуг.

Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Поручение должно быть выполнено до 30 апреля 2019 года.

На форуме члены "Деловой России" подняли вопрос о проблеме тарифов на эквайринг. По их словам, в России комиссия банка колеблется в пределах 2-3% от суммы транзакции. Предприниматели пожаловались, что эти суммы оказывают на бизнес избыточное давление и предложили установить предельный лимит комиссии, который уплачивается участниками системы безналичных расчетов, то есть платежными системами, банками, торгово-сервисными предприятиями, при осуществлении платежей с использованием банковской карты.

Блокировка счетов компаний

Путин поручил Центральному банку и правительству принять меры по недопущению необоснованных блокировок операций по счетам юридических и физических лиц. "Банку России совместно с правительством РФ и Росфинмониторингом с учетом ранее данных поручений принять меры, направленные на недопущение принятия кредитными организациями необоснованных решений об отказе в выполнении распоряжений юридических и физических лиц о совершении операций с денежными средствами", - говорится в перечне поручений.

Доклад на эту тему должен быть представлен главе государства до 30 апреля.

Путин в начале февраля согласился с идеей, озвученной на форуме "Деловой России", усовершенствовать "антиотмывочный" закон, чтобы избежать необоснованных блокировок банковских счетов предприятий из-за операций, которые кредитные организации по этому закону должны расценивать как потенциально подозрительные.