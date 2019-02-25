{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Veon опровергла сообщения о переговорах по продаже "Вымпелкома" в 2018 году

Урсула Бернс отметила также, что в холдинге "не комментируют слухи"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Глава Veon Урсула Бернс опровергла информацию о том, что в прошлом году телекоммуникационный холдинг вел переговоры о продаже "Вымпелкома" (работает в России под брендом "Билайн").

Ранее Bloomberg сообщил, что в 2018 году Veon собирался продать "Вымпелком" и вел переговоры с "Ростелекомом", однако стороны не смогли договориться о цене.

"Мы не комментируем слухи, но я могу сказать, что мы не вели переговоры в прошлом году", - сказала Бернс в ходе телефонной конференции.

Группа Veon объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии и Украине. Крупнейшие акционеры - LetterOne Михаила Фридмана (47,9%) и норвежская Telenor (14,6%).

"Вымпелком" создан в 1992 году, предоставляет услуги связи под брендом "Билайн". На 100% принадлежит Veon.

Теги
АлжирАрменияБангладешУкраинаГрузияКазахстанКиргизияУзбекистанПакистанРоссия
Цены на бензин в России в январе выросли на 0,8%
Дизельное топливо подорожало на 1,2%
Читать полностью