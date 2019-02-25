ЦБ выясняет причины аномального роста неликвидных акций "Объединенных кредитных систем"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Банк России выясняет причины аномального роста неликвидных акций компании "Объединенные кредитные системы" (ОКС), сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

"Банк России выявляет аномальность изменения котировок даже в точечных сделках. В данном случае аномальное изменение цен заметно всем участникам на рынке, которые принимают самостоятельные инвестиционные решения. Мы намерены установить факторы, повлиявшие на ценообразование актива, в целях обеспечения справедливости рыночной цены", - прокомментировали в ЦБ.

Капитализация компании ОКС, ключевым акционером которой является НПФ "Благосостояние", менее чем за месяц поднялась до отметки 1,3 трлн рублей. Таким образом, малоизвестная компания по объемам капитализации обогнала таких гигантов как, например, "Яндекс" (642 млрд рублей) и "Алроса" (705 млрд рублей). Акции начали стремительно расти с начала февраля, когда цена за акцию впервые за долгое время поднялась с отметки 680 рублей за акцию, свидетельствуют данные торгов. В понедельник 25 февраля цена акций компании по состоянию на 18:00 мск достигла 55 490 рублей, подскочив за этот период более чем на 8000%.

НПФ "Благосостояние" при этом заявлял, что справедливая цена акций ОКС на данный момент не может превышать 1000 рублей за акцию. "Мы полагаем, что активно используемые технические средства для трейдинга - торговые роботы - могут формировать торговую активность на любом ценовом уровне в неликвидных бумагах без каких либо оснований", - сообщалось в комментарии компании. Фонд также заявлял, что направил официальное обращение к Московской бирже и в Центральный банк с просьбой раскрыть информацию об участнике рынка, который проводит сделки с акциями ОКС.

НПФ "Благосостояние" также направил в ЦБ обращение с просьбой осуществить проверку сделок с бумагами ОКС в целях выявления и пресечения злоупотреблений на организованных торгах в форме манипулирования рынком. В случае выявления нарушений НПФ просит применить к нарушителю меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством, а также признать средневзвешенную и рыночную цену за одну акцию ОКС, установленную на основании указанных сделок, необоснованной и недействительной, говорится в сообщении НПФ, размещенном на сайте ОКС.

"Очевидно, что это не рыночная история. Взлет акций ОКС не связан с бизнесом компании", - комментирует инвестиционный стратег "БКС премьер" Александр Бахтин. По его словам, с точки зрения рыночной статистики нет какого-либо предложения бумаг в стакане, поэтому текущий рост стоимости акций выглядит совершенно необоснованным, и, по всей видимости, участники сделок преследуют свои интересы.

АО НПФ "Благосостояние" владеет 99,02 % акций ПАО "Объединенные кредитные системы", в свободном обращении находится менее 1% ценных бумаг компании.