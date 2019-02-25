Ростовский губернатор поручил проверить цены на обслуживание в аэропорту Платов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 февраля. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил проверить обоснованность тарифов на обслуживание самолетов в международном аэропорту Ростова-на-Дону Платов. Как он сообщил в понедельник на заседании совета по инвестициям, аэропорт завышает цены на обслуживание, что может помешать развитию аэропортового комплекса.

"С одной стороны, мы субсидируем перелеты, с другой - аэропортовый комплекс задирает цены, что сдерживает возможности различных авиакомпаний. Они начали обращаться, что цена за обслуживание [прилетающих самолетов] в Ростовской области очень высока, а это сдерживает развитие аэропортового комплекса", - сказал Голубев, поручив минтрансу региона провести сравнительный анализ тарифов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта, тарифы регулируются государством и установлены приказом Федеральной антимонопольной службы на долгосрочный период, однако порт старается поддерживать новые региональные направления.

"Авиакомпаниям предоставляются скидки до 80% на новые маршруты и развивающиеся существующие прямые маршруты. В 2019 году аэропорт Платов предоставит авиакомпаниям таких скидок на сумму 559 млн рублей, при этом основная доля этих скидок приходится как раз на субсидируемые рейсы. Всего объем поддержки программ развития авиаперевозок в Ростове-на-Дону в 2019 году составляет порядка 1 млрд рублей. Более половины этой суммы приходится на аэропорт Платов", - сказали в пресс-службе.

Старый ростовский аэропорт закрыли 7 декабря 2017 года одновременно с открытием аэропорта Платов. Это первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР. Он был специально возведен к чемпионату мира по футболу и стал крупнейшим инфраструктурным проектом Ростовской области. Аэропортовый комплекс расположен в 29 км от Ростова-на-Дону.