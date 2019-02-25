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"Газпром" планирует построить три новых газовых заправки в Самарской области

Компания уже начала проектно-изыскательские работы

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. ПАО "Газпром" планирует увеличить число газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) с шести до девяти в Самарской области. Об этом говорится в сообщении компании, распространенном по итогам встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"Газпром" планирует расширить газозаправочную сеть в Самарской области. В дополнение к действующим шести автомобильным газонаполнительным компрессорным станциям (АГНКС) и многотопливной АЗС предполагается построить еще три АГНКС. Новые объекты будут расположены в г. Новокуйбышевске, а также на автотрассе М-5 "Урал" в Сергиевском и Ставропольском районах. Компания уже приступила к проектно-изыскательским работам", - сказано в сообщении.

Отмечается, что уровень газификации Самарской области - один из самых высоких в стране, на 1 января 2019 года достиг 99,4%. В то же время газификация продолжается: в Сергиевском районе области в этом году "Газпром" предусмотрел средства для начала сооружения газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС), а также двух межпоселковых газопроводов от этой станции. Кроме того, компания завершает проектирование газопровода-отвода и ГРС в Волжском районе, четырех межпоселковых газопроводов в Волжском и Сызранском районах.

При этом Миллер отметил, что регион накопил просроченную задолженность потребителей за поставленный газ, которая на 1 января 2019 года составила 1,31 млрд рублей.

Теги
РоссияМиллер, Алексей БорисовичАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская область
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