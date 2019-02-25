Господдержка спроса на авто и общественный транспорт в РФ в 2019 году снизится в 2,6 раза

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Государственная поддержка спроса на автомобили и колесный общественный транспорт в 2019 году составит 11,9 млрд рублей, что на 20 млрд рублей ниже, чем в 2018 году. О том, какими будут меры поддержки в этом году, рассказали ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ.

Ранее в понедельник рабочую встречу с главой министерства Денисом Мантуровым провел президент РФ Владимир Путин. Мантуров доложил главе государства, что в 2018 году автомобильная промышленность вышла из рецессии: продажи автомобилей составили 1,9 млн автомобилей, увеличившись на 12%, а производство внутри страны составило 1,752 млн единиц, что дало рост на 14% к 2017 году.

На 2019 год Минпромторг закладывает средства в комплекс мер поддержки спроса на автомобили и общественный транспорт и субсидии производителям электричек в размере 1,5 млрд рублей (аналогичный объем поддержки был выделен и в прошлом году).

В остальном комплекс мер поддержки в автопроме остается практически неизменным, но сокращается объем бюджетных ассигнований. Так, на льготные кредиты (в том числе по программам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль") предполагается выделить 3 млрд рублей (более чем в три раза меньше по сравнению с 2018 годом), на стимулирование спроса на газомоторную технику - 2,5 млрд рублей (на 48% меньше), на льготный лизинг автомобилей (в том числе по программам "Русский тягач" и "Свое дело") - 4,9 млрд рублей (на 23% меньше).

Еще 1,5 млрд рублей Минпромторг планирует направить на субсидирование закупки общественного электротранспорта - в этой части объем поддержки остается неизменным по сравнению с 2018 годом. Но при этом в планах на 2019 год не значится субсидирование закупки машин для скорой помощи и школьных автобусов - в прошлом году на эти цели было потрачено 10 млрд рублей.

Автомобиль по адресу

По словам Мантурова, программы поддержки спроса "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" будут восстановлены с 1 марта 2019 года. Эти программы действовали с 1 января 2018 года и предполагали скидку в размере 10% от стоимости автомобиля для определенных категорий покупателей. В мае 2018 года Минпромторг заявил о досрочном прекращении этих двух программ, в июле программы были вновь запущены - до конца 2018 года.

В 2018 году эти программы, вместе с программой поддержки автопродаж в Дальневосточном федеральном округе позволили продать 99,5 тыс. машин, отмечают в министерстве. Льготные программы для бизнеса простимулировали продажи 24 145 машин, отдельные программы (такие как субсидирование закупки школьных автобусов и машин скорой помощи) дали еще 11,2 тыс. единиц к продажам.

Если учесть, что всего в России в прошлом году было продано 1,894 млн новых автомобилей, то более 7% из них были проданы с господдержкой, следует из данных министерства.

Ориентация на экспорт

В 2018 году продажи выросли абсолютно по всем категориям автомобилей: продажи легковых машин выросли на 13,3% (до 1,681 млн единиц), грузовых - на 2,9% (до 80,5 тыс. штук), легких коммерческих - на 6,3% (до 119,3 тыс. штук), автобусов на 11,2% (до 13,3 тыс. единиц).

Производство же упало только в части грузовых автомобилей (падение на 4,7%, до 69 тыс. штук). Рост по производству легковых автомобилей даже опередил продажи, составив 15,9% на конец года (до 1,554 млн единиц). Производство легкого коммерческого транспорта выросло на 5,1%, до 114,9 тыс. штук, автобусов - на 2,5%, до 13,4 тыс. единиц.

Вслед за ростом производства растет и экспорт продукции автопрома, констатируют в Минпромторге. Так, за январь - ноябрь 2018 года объем экспорта колесных транспортных средств составил $3,025 млрд и вырос на 12%.

Ожидания в 2019 году

На фоне успешных результатов 2018 автомобильного года Ассоциация европейского бизнеса спрогнозировала рост автомобильного рынка в РФ в 2019 году на 3,6%, до 1,87 млн штук.

Тем не менее, по данным за январь 2019 года, рост авторынка существенно замедлился - до 0,6% год к году, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. По его словам, инфляция и ценовая конъюнктура вряд ли позволят авторынку продемонстрировать двухзначный рост. "А с учетом наших ожиданий усиления склонности населения к использованию заемных средств для поддержания своих самых необходимых расходов спрос на предметы роскоши, включая автомобили, окажется под давлением. На наш взгляд, удержать давление на спрос с помощью данных социальных программ, с учетом их существенного секвестра, вряд ли удастся", - оценил эксперт запускаемые в текущем году меры поддержки авторынка.

С ним согласна и руководитель группы по обслуживанию предприятий автомобильного сектора Deloitte Татьяна Кофанова. Более существенным для рынка будут субсидии производителям, если те сумеют договориться об этом с правительством, считает она.

"Кроме того, госпрограммы поддержки спроса запланированы в меньшем объеме по сравнению с прошлым годом, и их влияние будет существенно уступать макроэкономическим факторам, таким как курс рубля и цены на нефть", - добавляет эксперт, соглашаясь, тем не менее, с тем, что рынку важна любая поддержка.

Важен не только объем поддержки рынка, но и сам факт поддержки, отмечает исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов. Это сигнал о поддержке правительством авторынка. "Обе заявленные категории социальные и привлекают формально новых участников рынка, у которых ранее не было автомобиля", - объясняет он. Ранее Удалов рассказывал, что при стоимости нефти в $50 за баррель российский авторынок может ждать падение по итогам 2019 года на 10%.