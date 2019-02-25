Проект подключения ЗСД к широтной магистрали в Петербурге разработают за 405 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. АО "Западный скоростной диаметр" объявило конкурс на разработку проектно-сметной документации подключения действующего платного Западного скоростного диаметра (ЗСД) к будущей широтной магистрали скоростного движения (Восточный скоростной диаметр) с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом на юге Санкт-Петербурга. Стоимость работ оценивается в 405,4 млн рублей, следует из данных, опубликованных в понедельник на сайте госзакупок.

Широтная магистраль скоростного движения с прогнозируемой интенсивностью движения около 230 тыс. автомобилей в сутки должна соединить ЗСД и Кольцевую автомобильную дорогу вокруг Санкт-Петербурга, что позволит разгрузить исторический центр города от автомобильного трафика.

"Открытый конкурс на право заключения договора на разработку проектно-сметной документации по объекту: "Подключение Западного скоростного диаметра (севернее развязки с Благодатной улицей) к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом <…> Начальная (максимальная) цена договора: 405,4 млн рублей", - отмечается на сайте.

Победителю конкурса потребуется разработать и согласовать с заказчиком концепцию организации сбора платы за проезд, в том числе размещение центра по управлению, зданий и сооружений, необходимой инфраструктуры и сетей, обслуживающих пункты взимания платы за проезд.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются до 26 марта 2019 года. Итоги госзакупки подведут 2 апреля.

Восточный скоростной диаметр - проект платной скоростной магистрали на шесть полос протяженностью 27,4 км, из них 14,2 км в Санкт-Петербурге и 13,2 км в Ленинградской области. Основное назначение ВСД, стоимость которого оценивается в 170 млрд рублей, - обход центральных районов Петербурга с выходом на Невский и Красногвардейский районы. Интенсивность движения составит около 230 тыс. автомобилей в сутки. Завершить строительство трассы планируется к 2024 году.