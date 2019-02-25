Дочернее предприятие "Газпрома" на Кубани намерено взыскать с "Магнита" 407 млн рублей

КРАСНОДАР, 25 февраля. /ТАСС/. Дочернее предприятие ПАО "Газпром" ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о взыскании с АО "Тандер" (бренд "Магнит") задолженности по оплате за поставки газа, сообщили ТАСС в понедельник в суде. Сумма исковых требований составляет более 407 млн рублей.

"В производство суда принято заявление от ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" к АО "Тандер" о взыскании задолженности. Слушания назначены на 2 апреля", - сообщили в суде.

В определении суда о принятии искового заявления говорится, что ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" намерено взыскать более 400 млн рублей основной задолженности по оплате поставленного газа и еще более 7 млн рублей пени. В картотеке дел также числится заявление, поданное ранее АО "Тандер" к ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар", суть исковых требований заключалась во взыскании необоснованного обогащения, проведении перерасчета стоимости поставленного газа, а также прекращении действий, препятствующих работе. Третьи лицом по делу проходит тепличный комплекс "Зеленая линия", принадлежащий "Магниту", куда и поставлялся газ. В качестве обеспечительных мер суд принял решение запретить дочернему предприятию Газпрома ограничивать подачу газа на объект.

"Магнит" - одна из крупнейших компаний розничной торговли в России и Европе, основателем является предприниматель Сергей Галицкий. В июле 1995 года вместе с партнером Алексеем Богачевым он создал фирму "Тандер" (ныне - акционерное общество "Тандер") и стал ее генеральным директором. В 2003 году Сергей Галицкий зарегистрировал ОАО "Магнит" (ныне - ПАО), которое получило 100% акций "Тандера". В феврале 2018 года ВТБ купил у Галицкого 29,1% акций "Магнита" за 138 млрд рублей.