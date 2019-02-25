FT: долю в Evening Standard у Евгения Лебедева приобрел саудовский инвестор

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Покупателем, который приобрел долю в лондонской газете Evening Standard у российского бизнесмена Евгения Лебедева, оказался инвестор из Саудовской Аравии Султан Мухаммед Абу аль-Джадайль. Об этом сообщила в понедельник на своем сайте газета Financial Times.

По сведениям ее источников, Лебедев продал не 20%, а 30% долю в Evening Standard за £25 млн ($33 млн по текущему курсу). Financial Times отмечает также, что аль-Джадайль был тем саудовским бизнесменом, который в 2017 году выкупил 30% долю в также принадлежащем Лебедеву издании The Independent, которое в настоящий момент выходит только в электронной версии.

Evening Standard и сам Лебедев отказались комментировать информацию о сделке, осуществленной через компанию, зарегистрированную на Каймановых островах.

Как сообщает Financial Times, по итогам 2017 года чистый долг Lebedev Holdings, владеющей контрольным пакетом акций обоих изданий, вырос на 15% и достиг £136 млн ($178 млн), компания зависит от осуществляемых Лебедевым финансовых вливаний. В марте 2018 года предприниматель увеличил размер своей доли в компании с 65% до 89%. Евгений Лебедев и его отец Александр приобрели Evening Standard в 2009 году за символическую цену в £1, а в 2010 году в результате схожей сделки купили The Independent. Распространяемая бесплатно Evening Standard, которая показывала прибыль несколько лет подряд, по итогам 2017 года зафиксировала убытки на £10 млн ($13 млн).