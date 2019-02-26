Аксенов надеется на приход в Крым крупных торговых сетей с запуском поездов по мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Крупные торговые сети, которые поспособствуют снижению цен на продовольственные товары, могут появиться в Крыму после запуска поездов по мосту через Керченский пролив. Об этом во время отчетного доклада на заседании Госсовета Крыма сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Задача правительства - создать здоровую конкурентную среду, которая будет способствовать снижению цен. Ситуацию может изменить приход в Крым крупных торговых сетей. Надеюсь, это произойдет после запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что темпы инфляции в 2018 году в Крыму превысили среднероссийский показатель, особенно по продовольственным товарам. При этом в ценообразовании значительную роль играет спекулятивный фактор. При отсутствии административных рычагов для прямого влияния на ценообразование правительство региона старается влиять на ситуацию с помощью рыночных инструментов: проведением сельскохозяйственных ярмарок, заключения меморандумов взаимопонимания с субъектами оптовой и розничной торговли, которые предусматривают ограничение торговых надбавок на продукты питания первой необходимости. По словам Аксенова, в 2018 году в Крыму провели более 16 тыс. ярмарок, а меморандумы о недопущении необоснованного роста цен на социально значимые продукты заключены с более чем 1700 объектами торговли.

Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе. Как сообщалось ранее, строительство подходов и железнодорожной части моста идет согласно графику, они будут синхронно сданы в декабре 2019 года. В январе министр транспорта РФ Евгений Дитрих допустил возможность запуска движения по железнодорожной части Крымского моста раньше декабря 2019 года.