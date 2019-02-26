Власти Крыма попросили просубсидировать чартерные перелеты для снижения цены авиаперевозок

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма попросили правительство РФ включить чартерные перелеты в регион в программу субсидирования, что позволит снизить стоимость авиабилетов в Крым. Об этом сообщил время отчетного доклада на заседании Госсовета Крыма глава республики Сергей Аксенов.

В 2018 году турпоток в регион составил 6,8 млн человек, в республику приехали туристы из 132 стран. Этот показатель самым стал высоким за последние 25 лет. В прошлом году аэропорт Симферополя обслужил более 5,146 млн пассажиров, что на 17 тыс. человек больше, чем в 2017 году.

"Необходимо, чтобы Крым вошел в программу субсидирования туроператоров, осуществляющих внутренние чартерные перелеты. Мы обратились в правительство РФ с соответствующей инициативой", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что высокая стоимость авиабилетов оказывает негативное влияние на развитие туротрасли в Крыму. Субсидируемые перевозки в регион, на которые авиакомпании получат в этом году более 570 млн рублей из федерального бюджета, действуют только для льготных категорий граждан.

Ранее сообщалось, что правительство России расширило программу субсидирования внутренних авиаперевозок в Калининград и Симферополь, а также в города Дальнего Востока. Теперь субсидии на перелеты выделяются на круглый год, тогда как раньше действовали только с 1 марта по 1 декабря. Также в льготную категорию пассажиров, которые могут купить субсидируемы авиабилет, внесли многодетные семьи. Ранее приобрести субсидируемый билет могли граждане младше 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и сопровождающие их лица.