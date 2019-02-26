В Госдуму внесли законопроект о снятии ограничений на рекламу пива в спортивных СМИ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев (ЛДПР) внес в нижнюю палату парламента законопроект, снимающий запрет на рекламу пива и напитков, изготавливаемых на его основе, при трансляции спортивных соревнований, а также на спортивных телеканалах и в спортивных печатных СМИ. Законопроект размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Действующее российское законодательство о рекламе не предусматривает каких-либо изъятий из общего запрета на рекламу пива. До 31 декабря 2018 года включительно для обеспечения выполнения обязательств, взятых на себя Российским футбольным союзом в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года были сняты ограничения для рекламы пива и напитков, изготавливаемых на его основе, при трансляции в прямом эфире или в записи спортивных соревнований (в том числе спортивных матчей, игр, боев, гонок) по телеканалам, а также для рекламы пива и напитков, изготавливаемых на его основе, на телеканалах, специализирующихся на сообщениях и материалах спортивного характера, и в периодических печатных изданиях.

Практика спонсирования профессиональных спортивных мероприятий пивоваренными компаниями распространена во всем мире, более того, все права на рекламу во время международных спортивных соревнований принадлежат не их местным организаторам, а международным федерациям по видам спорта, отмечается в пояснительной записке. Производители пива и пивных напитков фактически "поменяли рекламную стратегию, рекламируя теперь только свои безалкогольные бренды, визуально ничем не отличающиеся, кроме указания градусов, от алкогольного продукта, в любое время в эфире всех телеканалов, используя, в том числе, образы людей и животных", отмечает автор документа.

"Данная практика сохранилась и после окончания льготного периода рекламы пива и пивных напитков, что в итоге привело к игнорированию действующего законодательства, к введению потребителя в заблуждение, а в условиях поступательного уменьшения бюджетного финансирования профессионального спорта и спорта высших достижений к отсутствию дополнительного финансирования спорта в стране", - считает Жигарев.

Законопроектом предлагается вновь ввести льготы для рекламы пива и напитков, изготавливаемых на его основе, уточнив, что прибыль от нее идет на поддержку спорта и запретить умышленное уклонение от требований закона по рекламе безалкогольного пива (прямо приравняв безалкогольное пиво к алкогольному для целей рекламы). Также предлагается на бессрочной основе разрешить рекламу пива (включая безалкогольное) в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и на расстоянии ближе чем 100 м от таких сооружений.

Предлагаемые нормы позволят привлечь в отечественный спорт ежегодно не менее 1 млрд рублей частных инвестиций (спонсорские контракты со спортивными федерациями, лигами, клубами), что снизит затраты бюджетной системы на профессиональный спорт, указывает автор документа.