СМИ: поезд главы КНДР отправился из Вьетнама в северном направлении на техобслуживание

СЕУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Бронепоезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына покинул Вьетнам и направился в северном направлении по территории Китая. Не исключено, что составу необходимо пройти техническое обслуживание перед тем, как лидер народной республики вернется на нем в Пхеньян, сообщило во вторник агентство Yonhap со ссылкой на собственный источник.

"Специальный поезд председателя Ким Чен Ына был замечен направляющимся из города Пинсян [на границе КНР и Вьетнама] в сторону Наньнина [Гуанси-Чжуанский автономный район на юге Китая]", - отметил собеседник агентства.

По данным Yonhap, наиболее вероятной причиной отправки поезда Ким Чен Ына в Китай является необходимость проведения технического обслуживания перед тем, как спецсостав после завершения саммита лидеров КНДР и США проделает более 4 тыс. км из Вьетнама в Пхеньян. При этом агентство не исключает, что на обратном пути из Ханоя Ким Чен Ын может долететь до Пекина на самолете, где он пересядет на поезд, или же проделать по воздуху весь путь до Пхеньяна.

Утром во вторник председатель Госсовета КНДР пересек на поезде границу Китая и Вьетнама и прибыл на станцию Донданг в северной провинции Лангшон. После этого Ким Чен Ын пересел в бронированный лимузин и примерно через три часа по скоростному шоссе добрался до вьетнамской столицы.

В Ханое в настоящее время завершаются последние приготовления к второй встрече Ким Чен Ына и Трампа. Первая в истории встреча лидеров двух стран прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. От второго саммита лидеров США и КНДР ожидают более определенных договоренностей о конкретных шагах двух стран по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.