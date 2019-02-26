Гонконг откроет в Москве торгово-экономическое представительство

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 февраля. /ТАСС/. Гонконг планирует открыть в Москве свое торгово-экономическое представительство. Об этом проинформировала во вторник глава исполнительной власти этого Специального административного района Китая Кэрри Лам, принимая министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщили в пресс-службе местного правительства.

Кэрри Лам отметила, что российская сторона позитивно восприняла такую инициативу. Она выразила мнение, что появление представительства позволит вывести на новый уровень сотрудничество сторон как в торговле и экономике, так и в сфере инновационных технологий, развитии молодежных обменов.

Глава администрации Гонконга отметила поступательное развитие двустороннего взаимодействия в разных областях. В частности, по ее словам, товарооборот между Россией и Гонконгом в 2018 году достиг 35,8 млрд гонконгских долларов ($4,59 млрд), увеличившись более чем на 20% по сравнению с 2017 годом. Она также констатировала увеличение притока российских туристов в мегаполисе.

Говоря о правовой базе отношений, глава администрации Гонконга напомнила, что в 2016 году вступило в силу межправительственное соглашение с РФ об избежании двойного налогообложения, а в настоящее время стороны готовятся выйти на подписание межправсоглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Кэрри Лам также проинформировала главу российской дипломатии об экономическом развитии Гонконга и перспективах многосторонней интеграции в регионе Южного Китая, в дельте реки Жемчужная.