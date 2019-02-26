Прокуратура в 2018 году выявила свыше 180 тыс. нарушений в инвестиционной деятельности

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Прокуроры выявили в 2018 году свыше 180 тыс. нарушений законодательства в сфере инвестиционной деятельности. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

"В 2018 году прокуроры выявили свыше 180 тыс. нарушений закона в этой сфере, для устранения нарушений внесено 45 тыс. представлений, в суды направлены более 2 тыс. исков, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены свыше 37 тыс. виновных лиц", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир".

Среди нарушений Куренной назвал ограничение прав инвесторов должностными лицами органов власти и местного самоуправления, перегибы с проведением процессуальных проверок субъектов предпринимательства и инвестиционной деятельности, нарушения законности в правовой базе, регулирующей государственный и муниципальный контроль, нарушения прав инвесторов при оказании господдержки. "Нарушаются также некоторые аспекты при выполнении органами власти обязательств по созданию объектов инфраструктуры. И это встречается на территориях опережающего экономического развития", - отметил представитель ГП.