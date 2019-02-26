Справороссы предложили ввести 14 дней без виз для граждан стран, имеющих тесные связи с РФ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" во главе со своим руководителем Сергеем Мироновым во вторник внесли на рассмотрение палаты законопроект о введении 14-дневного безвизового режима для граждан стран, дружественных по отношению к России, имеющих с ней тесные связи. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Необходимые изменения предлагается внести в закон о порядке выезда и въезда в РФ. Согласно законопроекту, граждане других стран, "проводящих в отношении Российской Федерации дружественную политику, имеющих с Российской Федерацией тесные экономические и иные проекты и связи", могут находиться в России "в течение 14 дней без виз в порядке", который будет установлен правительством. Авторы уточняют, что сам перечень таких дружественных стран также будет определяться кабмином.

Как отметил Миронов, законопроект будет способствовать притоку инвестиций и улучшению международного имиджа России. По словам лидера справороссов, слова которого приводит пресс-служба фракции, в список государств, для граждан которых может быть установлен такой режим, могут войти и члены Евросоюза. "Сегодня договоренности о безвизовых поездках у России есть с несколькими десятками государств, например, с большинством латиноамериканских стран. Но с нашими ближайшими соседями - странами Европейского Союза - у нас таких соглашений нет", - напомнил парламентарий.

"Своим законопроектом мы предлагаем снять визовые ограничения для туристов из тех стран, которые, невзирая на санкционный режим, продолжают экономическое и гуманитарное сотрудничество с Россией. Из европейских государств в этот список можно было бы включить в первую очередь Германию, Италию, Австрию, которые активно поддерживают совместные энергетические проекты (например, "Северный поток"), бизнес которых зачастую при молчаливой поддержке государства все более активно выступает против санкций, которые доброжелательно принимают российских туристов", - продолжил Миронов.

Ссылаясь на оценки экспертов, лидер фракции заметил, что "смягчение визового режима способно сразу на треть увеличить въездной турпоток". Это также может послужить дополнительным инструментом для борьбы с антироссийской пропагандой, резюмировал Миронов.