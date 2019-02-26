Глава ВР считает, что цена нефти сохранится в диапазоне $50-65 в ближайшие два-три года

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Глава ВР Роберт Дадли прогнозирует сохранение цены нефти в диапазоне $50-65 в ближайшие два-три года. Об этом исполнительный директор компании заявил журналистам во вторник в британской столице в ходе конференции "Международная нефтяная неделя" (IP Week).

"BP для себя планирует стоимость нефти между $50 и $65. Она может подняться и упасть, но именно так мы смотрим на будущее", - сказал Дадли, уточнив, что речь идет о временной перспективе в "ближайшие два-три года".

Отвечая на вопрос по поводу риска для компании от возможных новых антироссийских санкций, Дадли признал, что не переживает по этому поводу. "Я не видел новых санкций, я не думаю, что есть новые санкции, это всегда просто чьи-то предложения, - сказал он. - Мы всегда будем продолжать работать в рамках санкицонных ограничений, наши отношения хорошие в России, я не переживаю из-за этого".

Британская ВР является одним из крупнейших акционеров "Роснефти" с долей 19,75%. "Роснефть" и ВР совместно реализуют ряд стратегических проектов как в России, так и за ее пределами. В России британская компания владеет 49% долями в совместных с "Роснефтью" предприятиях "Харампурнефтегаз", "Ермак нефтегаз", 20% долей в "Таас-Юрях нефтегазодобыча". Однако стороны не раз заявляли о возможных перспективах реализации новых совместных проектов.

Кроме того, "Роснефть" и ВР в составе консорциума ведут разработку крупного газового месторождения Zohr в Египте.