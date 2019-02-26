ВТБ оценил прибыль от продажи страхового бизнеса "Согазу" в 54,1 млрд рублей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Прибыль группы ВТБ от продажи "Согазу" страхового бизнеса составила 54,1 млрд рублей, говорится в отчетности группы по МСФО.

"Выгода от выбытия дочерней компании составила 54,1 млрд рублей", - отмечается в документе.

Согласно отчетности, в качестве вознаграждения за продажу 100% "ВТБ страхования" группа ВТБ получила 10% акций "Согаза" (находится в процессе интеграции с "ВТБ страхованием") предварительной стоимостью 55,8 млрд рублей, а также 14,6 млрд рублей, которые будут выплачены группе ВТБ не позднее 30 июня 2019 года. При этом денежная часть суммы сделки может быть снижена на сумму до 3,6 млрд рублей в зависимости от результатов оценки отдельных активов "Согаза", которые не были включены в предварительную оценку.

Это активы НПФ "Газфонд", которые могут быть переоценены после акционирования, пояснил позднее журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов (НПФ "Газфонд" был акционирован в конце декабря 2018 года). На дату составления финансовой отчетности по МСФО за 2018 год учет этого приобретения был неполным, группа ВТБ рассчитывает завершить идентификацию активов и обязательств по этой инвестиции к 31 декабря 2019 года.

При этом корректировка не повлияет на общую оценку стоимости сделки.

Сумма прибыли была получена из суммы денежного вознаграждения плюс стоимость 10%-ного пакета акций объединенной страховой компании за вычетом балансовой стоимости ВТБ страхования на момент продажи, пояснил Пьянов.

Несмотря на то, что доля группы ВТБ в "Согазе" ниже 10%, группа оказывает значительное влияние на "Согаз", поскольку может назначать члена совета директоров и участвовать в принятии решений.

Оценка по нижней границе

Оценка стоимости страхового бизнеса ВТБ находится на нижней границе сопоставимых сделок, считает директор группы рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" Евгений Шарапов. "Для сравнительной оценки стоимости компании обычно используют мультипликатор, который применяют к страховой премии", - пояснил он.

На момент сделки осенью 2018 года, согласно отчетности за девять месяцев, "ВТБ страхование" и "ВТБ страхование жизни" собрали около 100 млрд рублей, - таким образом, на момент сделки объем годовых сборов можно было прогнозировать на уровне около 130 млрд рублей, рассуждает эксперт. "За это акционеры компании получили 70,4 млрд рублей (стоимость 10% акций в "Согазе" 55,8 млрд рублей и 14,6 млрд рублей денежная часть - прим. ТАСС), т.е. мультипликатор к премии на уровне 0,5. Этот показатель находится на нижней границе сопоставимых сделок. Скорее всего, в расчетах было учтен значительный объем комиссионного вознаграждения, который получал банк от своего страхового бизнеса и на который были дисконтированы страховые сборы", - считает Шарапов.

Сделка по продаже "ВТБ страхования" "Согазу" была закрыта в октябре 2018 года, информация о ней появилась годом ранее, а официально о сделке стороны объявили в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме. Группа ВТБ продала страховой бизнес полностью, включая дочерние компании по страхованию жизни и медицинскому страхованию. Сейчас компании находятся в процессе интеграции. Объединенный страховщик станет крупнейшим на страховом рынке РФ за всю его историю, и будет работать под брендом "Согаза".