Госдума рассчитывает принять в марте поправки в закон о цифровых правах

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Госдума рассчитывает до конца марта 2019 года принять поправки в законопроект о цифровых правах, который законодательно закрепит понятия смарт-контрактов и цифровых прав, сообщил во вторник ТАСС глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Проект закона вносит изменения в статьи об использовании смарт-контрактов - сделок, которые являются условием для автоматического исполнения гражданско-правового договора, например, купли-продажи или подряда. Понятие "цифровое право" - это совокупность электронных данных, которая удостоверяет права на такие объекты гражданских прав, как имущество, результаты работ, оказание услуг и исключительные права.

"Он [закон, закрепляющий понятия о смарт-контрактах и цифровых правах,] должен быть принят во втором чтении Госдумой в марте, если согласуют [в администрации президента]", - сказал Аксаков.

Он пояснил, что на данный момент законопроект находится на согласовании в администрации президента и в ближайшее время должен поступить на рассмотрение депутатов. "На совещании у вице-премьера, курирующего эту тему, мы договорились о графике рассмотрения законопроекта", - сказал он, добавив, что в случае принятия поправок в марте, они вступят в силу до октября 2019 года.

По словам Аксакова, законопроект, вносящий изменения в Гражданский кодекс, станет общей правовой основой, необходимой для принятия других документов, регулирующих сферу цифровой экономики.

Законопроект "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации" (о цифровых правах) прошел первое чтение в мае 2018 года, после чего в него вносились уточнения. Так, например, было исключено понятие "цифровые деньги" (криптовалюта).