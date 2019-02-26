Медведев поручил Минфину представить проект закона о защите капиталовложений до 28 февраля

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ проработает и представит правительству до 28 февраля проект федерального закона о защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ. Соответствующее поручение дал министерству глава правительства РФ Дмитрий Медведев по итогам Российского инвестиционного форума в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Минфину России проработать совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти с участием общественных объединений предпринимателей и представить в правительство РФ проект федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации". Срок - 28 февраля 2019 года", - говорится в тексте документа.

Ранее РБК писал, что Минфин готовит предложения по распространению режима соглашений о реализации инвестиционных проектов в рамках проекта закона о защите и поощрении капитальных вложений на средний бизнес.

Законопроект о защите и поощрении капиталовложений дает право бизнесу заключать с государством соглашение о стабильности регуляторных условий в обмен на защиту от изменения законодательства и получение права на налоговые вычеты.

При этом в прежней версии законопроекта было указано, что его действие будет распространяться на проекты с общим бюджетом от 10 млрд рублей, собственные инвестиции бизнеса при этом должны были находиться на уровне 3 млрд рублей. После консультаций с РСПП разработчики законопроекта снизили порог вхождения: теперь, если общий объем проекта составляет 3 млрд рублей, объем собственных инвестиций будет составлять 1 млрд рублей.

Ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов заявил, что в Кремле рассчитывают, что Госдума в весеннюю сессию примет закон о защите и поощрении капиталовложений.