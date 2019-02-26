"Массандра" за время пребывания в федеральной собственности нарастила выпуск вина на треть

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Винодельческое предприятие "Массандра" с 2014 года, когда перешла в ведение управления делами президента РФ, увеличило выпуск вина с 10 млн до 15 млн бутылок. Кроме того, предприятие наладило производство новых вин, написала на своей странице в Facebook во вторник гендиректор предприятия Янина Павленко.

Ранее 22 февраля было опубликовано распоряжение председателя правительства Дмитрия Медведева о передаче объединения "Массандра" от управления делами президента РФ в госсобственность Республики Крым. Во вторник спикер крымского парламента сообщил журналистам о планах приватизации предприятия.

"Сохранены все объекты недвижимости, остановлена распродажа за бесценок коллекционных вин, которая практиковалась при Украине, сохранены традиции выпуска классических массандровских вин, налажено производство новых сухих натуральных. "Массандра" первой в Российской Федерации выпустила вина с защищенным географическим указанием, объемы производства выросли с 10 до 15 млн бутылок, причем продукцию завод выпускает исключительно из собственного винограда", - написала Павленко об успехах предприятия за пять лет, которые оно находилось в ведении управделами президента РФ.

Он добавила, что впервые за долгие годы в цехе розлива был проведен капитальный ремонт, в одном из подвалов головного завода установлено новое оборудование на 125 тыс. декалитров вина. На филиале предприятия "Гурзуф" после переоснащения запущено производство вина премиум-класса. Также пополнился парк сельскохозяйственной и автомобильной техники завода.

ФГУП "ПАО "Массандра" - старейшее винодельческое предприятие, расположенное в поселке Массандра в Крыму, крупнейшее в РФ по выращиванию винограда и производству марочных виноградных вин. Крупнейшая в мире коллекция вин предприятия, насчитывающая около миллиона бутылок, занесена в Книгу рекордов Гиннесса. После вхождения Крыма в состав России "Массандра" перешла в ведение управления делами президента России.

Винзавод "Массандра", основанный более 120 лет назад князем Львом Голицыным, является одним из крупнейших в России предприятий по выращиванию винограда и производству виноградных вин. В хозяйстве "Массандры" насчитывается около 4 тыс. га виноградников.

В структуру "Массандры" кроме головного завода входят восемь филиалов, виноградники тянутся от Фороса до Судака на 180 км.