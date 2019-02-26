Более 2 млрд рублей направят на модернизацию крупного свинокомплекса Владимирской области

ТАСС, 26 февраля. Около 2, 2 млрд рублей планируется направить на модернизацию производственных мощностей свинокомплекса "Владимирское" в течение двух лет. Реконструкция предприятия позволит нарастить производство и покрыть потери в выпуске мяса после вспышек африканской чумы свиней (АЧС) во Владимирской области, сообщил во вторник ТАСС директор департамента сельского хозяйства администрации региона Константин Демидов.

"Около 2 млрд рублей направят на модернизацию свинокомплекса "Владимирское" до конца 2020 года. Предприятие уже приступило за счет собственных средств к модернизации маточного отделения - оно фактически уже реконструировано, реконструкция откормочного комплекса будет вестись за счет открываемом кредитной линии. Туда будут направлены основные инвестиции", - сказал собеседник агентства.

Соответствующий протокол об инвестициях в модернизацию предприятия подписали губернатор Владимир Сипягин и гендиректор предприятия "Владимирское" Андрей Парахневич. Планируется, что к концу 2020 года модернизация позволит увеличить производство свинины на предприятии в живом весе до 22 тыс. т.

"Планируем, что этого количества как раз хватит, чтобы покрыть потери мяса из-за африканской чумы свиней за последние два года. По нашей оценке, мы потеряли из-за АЧС около 15 тыс. т мяса в год", - добавил Демидов.

Как сообщалось, в 2017 году во Владимирской области зафиксировали 29 очагов АЧС, из-за чего, по оценкам специалистов, общее поголовье свиней в регионе за год сократилось почти в два раза. Благодаря региональной подпрограмме по борьбе с африканской чумой свиней по итогам прошлого года в области зафиксировали всего два случая заболевания АЧС.