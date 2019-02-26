Строительство развязки возле аула Тугургой в Адыгее завершат к концу года

МАЙКОП, 26 февраля. /ТАСС/. Строительство транспортной развязки на трассе М-4 "Дон" возле аула Тугургой Тахтамукайского района Адыгеи, граничащего с Краснодарским краем, завершится в четвертом квартале года, сообщил во вторник замдиректора краснодарского филиала госкомпании "Российские автомобильные дороги" (Автодор) Роман Оветченко.

Ранее сообщалось, что с введением в эксплуатацию Керченского моста и в связи с развитием внутреннего туризма на юге страны поток автомобильного транспорта, проходящего по территории Адыгеи и Кубани по трассе М-4 "Дон", значительно вырос. Наибольшую нагрузку испытывают транспортные артерии в Тахтамукайском районе республики. В связи с этим между главой Адыгеи и руководством Автодора достигнута договоренность о строительстве двух новых транспортных развязок - возле аулов Тугургой и Тлюстенхабль, которые помогут разгрузить напряженные участки действующей сети автодорог.

"На конец прошлого года было выполнено 33% от строительных работ. Срок завершения объекта стоимостью порядка 1 млрд рублей намечен на четвертый квартал текущего года", - сказал Оветченко на заседании республиканской комиссии по безопасности дорожного движения.

Летом 2018 года планировалось, что строительство развязки возле аула Тугургой завершится в июне 2019 года, но сроки завершения строительства развязки переносились из-за недобросовестного подрядчика, сейчас работы проводит компания "Вектор". Основное направление развязки - восточный обход столицы Кубани по трассе М-4 "Дон", второстепенное направление - автодорога А-136, которая является подъездной от М-4 "Дон" к Краснодару, уточнили ТАСС в министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона.

Федеральная автомобильная дорога М-4 "Дон" - автомобильная дорога федерального значения Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск. Протяженность трассы составляет около 1540 км, проходит по территории восьми регионов России. Является ключевой для транспортного сообщения с югом России, соединяет центральные и северные регионы европейской части страны с Северным Кавказом, Черноморским побережьем, портом Новороссийск. Летом по ней движется основной поток отдыхающих в Краснодарский край и Крым.