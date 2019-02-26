Новая дорога в обход центра Севастополя может обойтись в 30 млрд рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Строительство Гераклейской рокады, которая должна связать основные жилые районы и пройти в обход исторической части Севастополя, по предварительной оценке, может стоить порядка 30 млрд рублей, сообщили ТАСС во вторник в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Строительство Гераклейской рокады обсуждается несколько лет. Она важна для города, так как позволит соединить три его района и значительно снизить нагрузку на существующую дорожную сеть.

"Та сумма, которая определена по итогам предварительных исследований, - порядка 30 млрд рублей. Однако теперь необходимо провести уточненные расчеты и экспертизы, благодаря которым сумма может измениться", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что уточняется источник финансирования для строительства рокады.

На сайте Главгосэкспертизы сообщается, что эксперты ведомства одобрили проведение публичного технологического и ценового аудита инвестпроекта рокады.

"Новая трасса позволит минимизировать транзитный поток на центральных улицах, повысить пропускную способность дорожной сети Севастополя, улучшить транспортное сообщение и создать условия для развития прилегающих к трассе территорий, занятых промышленными и жилыми объектами", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, строительство новых участков и реконструкция существующих запланированы в два этапа до 2022 года, финансирование предполагается за счет средств федерального бюджета и бюджета города Севастополя. Новая магистраль протяженностью 9,1 км будет состоять из четырех полос, расчетная скорость движения по которой составит 100 км/ч. Планируется, что трасса начнется на пересечении Камышового и Фиолентовского шоссе, ее окончание будет в районе улицы Генерала Мельника; рокада пройдет в обход исторического центра через наиболее крупные районы Севастополя - Ленинский, Гагаринский и Нахимовский.