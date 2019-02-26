Совет директоров "Газпрома" утвердил отставку зампредправления Медведева и Голубева

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" по итогам заседания во вторник согласовал освобождение от занимаемых должностей заместителей председателя правления Валерия Голубева и Александра Медведева, говорится в сообщении холдинга.

Кроме того, совет директоров одобрил прекращение их полномочий и в качестве членов правления.

В отношении Всеволода Черепанова, который ранее был освобожден от должности начальника департамента 307 (курирует добычу газа, газового конденсата и нефти), вынесено решение о прекращении его членства в совете директоров.

Ранее сообщалось, что заместители председателя правления "Газпрома" Александр Медведев и Валерий Голубев покинули компанию в связи с выходом на пенсию. Медведеву - 63 года, Голубеву - 66 лет.

Об освобождении от должностей Медведева и Голубева стало известно в понедельник, 25 февраля.

В сообщении "Газпрома" отмечалось, что Медведев сосредоточится на деятельности международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе "Зенит", президентом и генеральным директором которого он был назначен в минувшую пятницу.

Медведев входил в правление "Газпрома" с 2002 года, с 2005 года был заместителем председателя. В 2005-2014 годах он также возглавлял "Газпром экспорт". Голубев также вошел в правление холдинга в 2002 году, а пост зампреда занимал с 2006 года.