Эксперты: возвращение Opel в Россию является вынужденным решением

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Возвращение марки Opel на российский рынок вызывает пока много вопросов. Как считают опрошенные ТАСС эксперты, это вынужденный шаг, связанный с желанием группы PSA защитить инвестиции в России на фоне меняющихся правил господдержки.

Ранее во вторник PSA Group сообщила о планах до конца 2021 года вернуть марку Opel в Россию, развернув производство машин на заводе группы в Калуге. О каких моделях идет речь, производитель не объявлял.

"Пока планы по возвращению Opel вызывают много вопросов без ответов, - отмечает президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев. - Не объявлены модели, нет ясности с дилерской сетью. Вопросы с уровнем локализации и, соответственно, ценой также пока открыты".

В расчете на господдержку

Решение о возврате Opel во многом болезненное и вынужденное и принимается как для защиты доли рынка всей группы PSA, так и для защиты уже сделанных ранее вложений, считает руководитель группы по обслуживанию предприятий автомобильного сектора Deloitte Татьяна Кофанова.

"Российский рынок потенциально интересен всем автоконцернам, так как в долгосрочной перспективе может вернутся на докризисные уровни. Но войти на него тогда будет проблематично, и решение необходимо принимать сейчас, на фоне нестабильной текущей ситуации с замедлением рынка", - поясняет она. Получив явный сигнал правительства о консолидированной позиции по поддержке только тех автопроизводителей, которые войдут в СПИК и возьмут на себя обязательства по локализации, автоконцерны вынуждены принимать болезненные решения по дальнейшим вложениям на российском рынке, считает Кофанова.

Ранее, в начале февраля, гендиректор ООО "ПСМА Рус" Николя Фебве говорил, что PSA намерен подать заявку на СПИК с планами расширения производства. Как отмечал тогда вице-премьер РФ Дмитрия Козака в ходе визита на завод, максимальная локализация является основным требованием правительства, которое готово оказывать тем больше поддержки, чем больше локализация.

Локализация не панацея

Возвращаться в Россию марка планирует через калужский завод "ПСМА Рус", который сейчас недозагружен, как и дилерская сеть группы, отмечает Игорь Моржаретто, партнер аналитического агентства "Автостат". "На сегодняшнем российском рынке только такой вариант с локализацией и дозагрузкой завода и дилеров экономически оправдан, - отмечает Моржаретто. - Но компании необходимо время и правильный выбор моделей".

Как добавляет Мосеев, Opel придется существенно вложиться в маркетинг марки, ведь "выгрызать долю рынка" надо у тех, кто никуда не уходил и сумел пережить кризисное падение продаж. "А уходил Opel с рынка объемом в 2,6 млн штук, а возвращается на рынок в 1,9 млн штук", - отмечает Мосеев.

Как считает Моржаретто, на первом этапе марка, скорее всего, начнет с коммерческих моделей и минивэнов. Именно они уже переведены на единую платформу PSA. А вот местных легковушек придется подождать. "Пока на единую платформу PSA они не переведены и остаются на платформе GM, переведены только кроссоверы, с которых марка, скорее всего, и начнет возвращение уже в легковой сегмент", - отмечает эксперт. По его прогнозу, объемы продаж у Opel будут в начале небольшие, несколько тысяч штук в год.

Соглашается с критичностью выбора модельного ряда и Александр Захаров, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК "Автоспеццентр". "Дублировать занятые ниши, которые уже представлены марками Peugeot и Citron, конечно, нецелесообразно, - говорит он. - Возможно, Opel следует усилить сегмент SUV [кроссоверы] группы". По его словам, время выхода на российский рынок выбрано не самое удачное, и неверные шаги могут привести к превращению бренда в нишевой.

История Opel в России

У Opel неплохая история в России с хорошим отношением к марке, отмечает Моржаретто. "Ранее модели марки стабильно входили в топ продаж, и накопленный парк машин остается значительным", - отмечает он.

Ранее бренд Opel входил в концерн General Motors (бренд был выкуплен в 2017 году), который в 2015 году полностью остановил и законсервировал производство на российском заводе в Санкт-Петербурге 1 июля 2015 года. Более того, была прекращена сборка автомобилей на мощностях "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде. Также в 2015 году компания объявила о приостановке продаж автомобилей в России из-за низких продаж в 2014 году и начале 2015 года.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2014 году продажи Opel снизились на 20% (до около 65 тыс. автомобилей), а в 2015 г. продажи за январь - июль в годовом выражении снизились на 71%, до 11,3 тыс. автомобилей.