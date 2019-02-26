АСИ: испытания беспилотного транспорта в рамках НТИ пройдут 27 февраля

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Квалификационные испытания беспилотных транспортных средств, разработанных в рамках технологического конкурса "Зимний город", пройдут в среду в Дмитровском районе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"27 февраля 2019 года в Дмитровском районе Московской области на автополигоне Центра испытания "НАМИ" состоятся квалификационные испытания беспилотных транспортных средств (БПТС) технологического конкурса "Зимний город". Технологический конкурс Up Great "Зимний город" проводится в рамках реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) и направлен на преодоление глобального технологического барьера по созданию беспилотного транспортного средства (БПТС), которое в автономном режиме способно преодолевать заданный маршрут в городе в зимних условиях, включая условия плохой видимости на дорогах", - говорится в сообщении.

Беспилотный транспорт должен продемонстрировать возможности движения в городских условиях зимой, и по итогам этого этапа конкурса будут сформированы команды для участия в финале конкурса в 2019 году.

Национальная технологическая инициатива - долгосрочная государственная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. В рамках НТИ одобрено восемь дорожных карт, около 500 проектов получили финансирование.