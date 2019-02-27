СМИ: Уильям Браудер направит властям Швеции жалобу на Swedbank

СТОКГОЛЬМ, 27 февраля. /ТАСС/. Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер намерен направить жалобу властям Швеции по поводу причастности банка Swedbank к отмыванию денег. Об этом финансист рассказал в среду агентству ТТ.

"Мы намерены подать заявление шведским властям о том, что часть денег в преступной деятельности, которую раскрыл Сергей Магнитский, была переправлена через Swedbank", - заявил Браудер. Он добавил, что жалоба будет направлена "в ближайшее время".

Браудер не сообщил подробностей содержания готовящегося заявления на Swedbank. Он называет банк "одним из нескольких ключевых игроков в сети отмывания денег".

"Вскоре мы раскроем большое дело по отмыванию денег в другой европейской стране, не в Северной Европе. Там тоже есть связи с делом Магнитского. Это европейская банковская проблема", - сообщил Браудер.

В России Браудер уже дважды был осужден заочно. 11 июля 2013 года Тверской суд Москвы признал его виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и приговорил к девяти годам лишения свободы [в этом же деле фигурировал и аудитор фонда Сергей Магнитский, умерший в московском СИЗО]. В июле 2014 года Россия объявила Браудера в международный розыск. 29 декабря 2017 года Тверской суд Москвы вновь заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения, признав виновным в неуплате налогов более чем на 3 млрд рублей и в преднамеренном банкротстве.

Подозрения в отношении Swedbank

Как сообщил 20 февраля телеканал SVT, Swedbank может быть замешан в отмывании более 40 млрд крон (около $4 млрд) на протяжении восьми лет. Мошеннические действия, вероятно, связаны с крупным скандалом в Danske bank.

По данным журналистского расследования, деньги были отмыты через филиалы Swedbank и Danske bank в странах Балтии, в частности, в Эстонии. Журналисты SVT утверждают, что получили доступ к объемному пакету засекреченных документов о транзакциях, совершенных между клиентами двух банков в 2007-2015 годах. К этим клиентам относятся почтовые фирмы с юридическими адресами в Великобритании и компании без контактных данных, не ведущие какой-либо деятельности.

Из бумаг банка следует, что данные операции связаны с ранее раскрытыми махинациями в Danske bank на €7 млрд. В расследовании говорится, что клиенты Swedbank перевели около 300 млн крон (более $32,2 млн) на счета 40 компаний с совпадающими адресами. Также журналисты обнаружили данные о тысячах клиентов банка со счетами в странах Балтии, зарегистрированных в Белизе и на Британских Виргинских островах, которые часто называют "офшорным раем".