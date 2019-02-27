Путин поручил утвердить до 1 июля план создания брендов экологичной сельхозпродукции

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 июля утвердить дорожную карту создания российских защищенных брендов экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Правительству РФ обеспечить утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по созданию российских защищенных брендов экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в целях их продвижения на внутренний и внешние рынки, предусмотрев в том числе формирование системы контроля над соблюдением требований к производству и обороту указанных товаров", - говорится в документе.

Доклад по итогам реализации таких мер необходимо обеспечить в срок до 1 июля 2019 года, далее - один раз в полгода, указывается в поручении главы государства.

Президент России Владимир Путин 20 февраля в послании Федеральному собранию поручил правительству создать защищенный бренд отечественной чистой "зеленой" продукции. Как отмечал Союз органического земледелия, в дальнейшем доля органической продукции в России может увеличиться с 0,1% до 2%. Этому будет способствовать рост доверия потребителей к создаваемому единому защищенному бренду.