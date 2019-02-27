Путин поручил утвердить к июлю план создания "зеленых" брендов сельхозпродукции РФ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить до 1 июля план мероприятий по созданию российских защищенных брендов экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Такой пункт содержится в опубликованном в среду на официальном сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам послания Федеральному собранию.

Эту задачу Путин поставил "в целях продвижения таких российских товаров на внутренний и внешние рынки". При этом президент потребовал предусмотреть в том числе формирование системы контроля за соблюдением требований к производству и обороту таких товаров.

Выступая с посланием Федеральному собранию 20 февраля, Путин назвал естественным преимуществом России огромные природные возможности. "Их нужно использовать для наращивания производства именно экологически чистой продукции", - отметил он.

Тогда же президент поручил правительству создать защищенный бренд отечественной чистой, "зеленой" продукции. "Он должен подтверждать, что в ее производстве используются только безопасные для здоровья человека технологии, заслужить гарантии высокого качества и на внутреннем, и на внешнем рынке", - пояснил Путин. "На внешнем пойдёт всё влёт, уверяю вас, там ничего чистого вообще не осталось, за границей", - добавил президент.