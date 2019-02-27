Минсельхоз не планирует распределять квоты на поставки зерна среди экспортеров

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ не планирует распределять квоты на поставки зерна среди экспортеров. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства.

О возможности введения таких мер написала ранее газета "Ведомости".

"В настоящее время ведомство не видит предпосылок для его [прогноза по экспорту зерна] корректировки и не обсуждает введение никаких ограничительных мер по экспорту зерна. Информация о распределении Минсельхозом квот на поставки зерна среди экспортеров не соответствует действительности", - сказали в министерстве.

В Минсельхозе напомнили, что прогноз по экспорту зерна в текущем сельхозгоду (июль 2018 года - июнь 2019 года) на уровне 42 млн т сформирован с учетом данных ключевых экспортеров. На регулярных совещаниях с участниками рынка Минсельхоз обсуждает, в том числе, вопросы, связанные с соблюдением данного прогноза.

В январе 2019 года вице-премьер РФ Алексей Гордеев оценил потребность России в экспорте зерна в текущем сельхозгоду в 40 млн т. По данным Минсельхоза, в июле - декабре 2018 года (I полугодие 2018-2019 сельхозгода) Россия увеличила экспорт зерна на 4,7%, до 28,8 млн т, экспорт пшеницы вырос на 13,5% и составил 24,3 млн т. Основными покупателями российских зерновых остаются Египет, Турция, Саудовская Аравия, Вьетнам и Нигерия.

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