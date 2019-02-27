Крупнейший крымский банк открыл офис в Санкт-Петербурге

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) - крупнейший банк в Крыму - открыл универсальный полноформатный офис в Санкт-Петербурге с возможностью предоставления полного комплекса услуг физическим и юридическим лицам, сообщили в среду в пресс-службе банка.

"Клиенты могут воспользоваться программами ипотечного кредитования на покупку недвижимости в Санкт-Петербурге, Крыму, Москве и Краснодарском крае, оформить депозит или кредит, открыть банковскую карту, осуществить денежный перевод, оформить страховку и приобрести памятные монеты с уникальным дизайном", - говорится в сообщении.

Ранее глава совета директоров банка Михаил Якунин сообщал, что РНКБ планирует расширить присутствие в других регионах России, открыв офисы в крупных городах, первым из которых будет Санкт-Петербург. В ближайшие два квартала банк планирует открыть на территории РФ за пределами Крыма пять офисов. Помимо Санкт-Петербурга, они могут появится в Ростове-на-Дону и Перми.

РНКБ - системообразующий банк Республики Крым со стопроцентным госучастием. По всей территории Крыма открыто более 180 отделений, установлено более 750 банкоматов, более 10 тыс. платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ обслуживает более 1,6 млн физических лиц и около 52 тыс. корпоративных клиентов. Два офиса РНКБ также работают в Москве.