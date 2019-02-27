"Калашников" рассчитывает в I полугодии заключить контракт на поставку "Комет" за рубеж

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" ведет переговоры о поставках за рубеж судов на подводных крыльях "Комета", которые используются для скоростных пассажирских перевозок вдоль крымского побережья, и рассчитывает заключить контракт до лета, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор концерна Владимир Дмитриев.

"Комета" пользуется спросом и вне России в том числе. У нас сейчас идут переговоры за рубежом. Если нам все удастся, то я думаю, что до лета мы уже подпишем контракт. Со стороны заказчиков есть запрос на этот продукт. Мы видим экспортный потенциал", - сказал Дмитриев.

Потенциальную страну-покупателя он раскрывать не стал.

При этом, по словам Дмитриева, есть интерес не только к поставкам готового судна, но и к ведению операторской деятельности на территории заказчиков. "Мы удивились, что есть ряд стран, которым интересна поставка самой "Кометы", как готового судна, а есть по крайней мере два заказа, два потенциальных заинтересанта говорят, что им нужно решение "под ключ". Видимо, мы сделаем совместное предприятие с ними и будем заниматься в том числе и операторской деятельностью на их территории", - рассказал гендиректор "Калашникова".

Ранее в концерне сообщали, что ведут переговоры с азиатскими и ближневосточными компаниями о поставках судов "Комета".

Первая "Комета 120М" построена на заводе "Вымпел" в Рыбинске. Судно уже курсирует в Крыму между Ялтой и Севастополем. Первый рейс состоялся летом 2018 года. Скорость теплохода - 35 узлов (около 65 км/ч), он вмещает 120 пассажиров. В настоящее время планируется построить еще четыре судна для курсирования в районе Крыма.

По словам Дмитриева, в дальнейшем "Кометы" будут ходить и в других городах черноморского побережья. "Пока первые пять "Комет" будут ходить в Черноморском бассейне, но, скорее всего, в районе Крыма. А далее мы пойдем в черноморское побережье Кавказа, в Сочи и прилегающие города", - добавил он.