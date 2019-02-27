Глава "Калашникова": испытания мотоцикла "Иж" для проекта "Кортеж" начнутся еще не скоро

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" ведет разработку мотоцикла "Иж" для проекта "Кортеж", однако до испытаний еще "очень далеко", сообщил в интервью ТАСС генеральный директор концерна Владимир Дмитриев.

"Нет, там до испытаний еще очень далеко, идет разработка. Давайте пока эту тему глубоко трогать не будем. Я обещаю, что мы к ней вернемся чуть попозже", - сказал Дмитриев, отвечая на вопрос, начались ли испытания мотоцикла.

В мае 2018 года глава Ростеха Сергей Чемезов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что мотоцикл "Иж" проекта "Кортеж" практически готов, но его нужно еще "довести до ума". По его словам, мотоцикл, который получился "очень красивым", не уступает по характеристикам западным аналогам, на что президент ответил, что он должен быть лучше зарубежных.

Чемезов также сообщал журналистам, что испытания мотоцикла начнутся не ранее 2019 года.

Разработанный концерном "Калашников" мотоцикл способен разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды. Его габариты - 2900х940х1250 мм, масса - 510 кг. Максимальная скорость концепт-байка - 250 км/ч, крутящий момент - 180 Нм, мощность двигателя - 110 кВт.