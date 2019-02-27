Счетная палата нашла 599 млн рублей "бесхозных" денег, оставшихся после ликвидации НПФ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Объем средств на счетах Агентства по страхованию вкладов (АСВ), оставшихся после ликвидации НПФ, составил на 1 ноября 2018 года 598,7 млн рублей. Об этом сообщила Счетная палата по итогам проверки, проведенной в декабре 2018 года.

Как отмечает контрольное ведомство, это произошло из-за нерешенности ряда финансовых вопросов при ликвидации НПФ в законодательстве. В частности, нет решения, куда направлять средства, оставшиеся после удовлетворения требований всех кредиторов ликвидируемых НПФ.

"На 1 ноября 2018 года сумма такого профицита составила 598,7 млн рублей, но порядок использования не установлен, и средства просто хранятся на счетах АСВ [Агентство по страхованию вкладов выполняет функции ликвидатора НПФ]", - говорится в сообщении Счетной палаты.

Кроме того, аудиторы указали Банку России на медлительность при отзыве лицензий у отдельных НПФ.

"Центробанк также медлил с принятием решений по отдельным негосударственным пенсионным фондам. Порой с момента их проверки до отзыва лицензии проходило 3,5-7 месяцев, что создавало условия для утраты активов НПФ", - говорится в сообщении контрольного ведомства.

"Медлительность Банка России при ликвидации недобросовестных пенсионных фондов была связана с попыткой минимизировать ущерб и уменьшить размер дыры в капитале НПФ", - цитирует Счетная палата первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова.

Недостатки законодательства

Также аудиторы предлагают изменить или отменить ряд норм законодательства при ликвидации НПФ, которые фактически не работают, но при этом влияют на сроки ликвидации.

"В соответствии с ним [законодательством] даже очевидного банкрота нельзя признать несостоятельным, пока не реализовано все его имущество. Поэтому Агентству по страхованию вкладов приходится организовывать торги, и только затем АСВ может обратиться в арбитражный суд. Помимо времени, такая процедура требует дополнительных средств. Фактически эта норма не действует, Агентство направляет заявление в арбитраж до полной продажи имущества НПФ", - говорится в сообщении Счетной палаты.

По мнению аудиторов, не работает и положение закона о промежуточном ликвидационном балансе. "В некоторых случаях этот документ параллельно должны составлять временная администрация и АСВ. Но Банк России этого не требует, чтобы не дублировать работу ликвидатора", - говорится в сообщении.

По состоянию на декабрь 2018 года, когда проводилась проверка, 55 НПФ находились в стадии принудительной ликвидации. При этом аудиторское ведомство отметило, что рынок НПФ стабилизируется: "с середины 2016 года ликвидация НПФ происходит в основном за счет слияния или присоединения к более крупным игрокам".

Нормативные акты ЦБ

Кроме того, по мнению Счетной палаты, требует доработки нормативная база ЦБ по ликвидации НПФ: из 32 нормативных документов, принятие которых предусмотрено законами, действовали 27. "Не принято четыре документа, причем один из них уже утратил свою актуальность, так как не осталось фондов, к которым его можно применить. Один вопрос урегулирован частично. При этом сроки принятия нормативных документов Банка России неоправданно затягиваются - до 3,5 лет после принятия соответствующих норм законов", - заявил аудитор Андрей Перчян.

По итогам проверки Счетная палата направила предложения в Банк России и Минфин проработать недочеты по совершенствованию действующего законодательства.