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Перерасчет социальных доплат пенсий в 2019 году потребует 18,8 млрд рублей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Перерасчет социальных доплат к пенсии в 2019 году потребует финансирования в размере 18,8 млрд рублей. Об этом сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.

"Материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и единовременной денежной выплаты в текущем году <...> На эти цели в 2019 году вместе со средствами бюджетов регионов предполагается направить 18,8 млрд рублей", - сказала Голикова.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
Молния
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