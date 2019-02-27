ФНС предложила маркировать минеральную воду для борьбы с уходом от налогов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Обязательная маркировка минеральной воды поможет предотвратить случаи ухода от налогообложения при реализации этой продукции, заявил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, выступая в Совете Федерации.

"Что здесь было бы здорово? Вот эта маркировка", - сказал Мишустин, указав, что предложил руководителям налоговых служб Северного Кавказа провести аналитическую работу, связанную с оценкой объемов производства и потребления минеральной воды.

Обязательная маркировка изделий из меха, введенная в 2016 году, позволила увеличить оборот этой продукции в 10 раз, напомнил глава ФНС. "Маркировка, по которой мы были операторами по шубам и изделиям из меха, показала, что первый год, когда эксплуатацию мы ввели, увеличил оборот в 10 раз", - пояснил он. "Вода еще более удобный продукт для того, чтобы его каким-то образом скрывать от налогообложения, и мы будем полными союзниками здесь, и я думаю, что доложим Совету Федерацию о наших предложениях", - отметил Мишустин.

Как сообщил ТАСС замгендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов, центр готов начать пилотный проект по маркировке минеральной воды, как только соответствующее решение будет принято правительством. "Мы активно тестируем технологию маркировки бутилированной воды в нескольких компаниях, изучаем ряд производств в стране. В частности, взаимодействие осуществляется с "Холдингом Аква" - производителем воды под брендом "Ессентуки", - указал он.

Как пояснил Юсупов, маркировка воды по системе "Честный знак" полностью исключает возможность появления в товарной цепочке или на прилавке нелегальной продукции. "Маркировка защитит в первую очередь потребителей от контрафактной и фальсифицированной продукции, а легального производителя или импортера - от репутационных издержек, позволяя серьезно нарастить долю рынка и объемы выручки. Любой покупатель с помощью приложения сможет проверить, является ли конкретная бутылка воды легально произведенной", - добавил он.

С 2016 года в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий. В настоящее время российские компании отчитываются ФНС, когда принимают или продают меховые изделия. На 1 апреля 2019 года намечен переход системы маркировки меховых изделий от ФНС к оператору маркировки в России, Центру развития перспективных технологий. В России также запущены эксперименты по маркировке лекарств (станет обязательной с 2020 года) и сигарет (обязательную маркировку планируется ввести с 1 марта 2019 года).