МОЭСК в 2019 году подключит к электросетям пять новых станций метро Москвы

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. МОЭСК (входит в группу компаний "Россети") в 2019 году подключит к электрическим сетям пять новых станций Московского метрополитена. Об этом говорится в сообщении компании.

МОЭСК на 90% завершил строительно-монтажные работы по обеспечению мощностями станций метро Окская и Юго-Восточная. По кабельным линиям на станции Окская и Юго-Восточная будет осуществлена передача совокупной мощности 11,4 МВт.

Также в третьем и четвертом кварталах этого года планируется подать напряжение суммарной мощностью 22,2 МВт станциям Столбово, Коммунарка и Лианозово.

Восемь из 14 станций метро, которые планируются к вводу и завершению строительства в 2019 году в Москве, заблаговременно подключены к сетям МОЭСК. Это участок Сокольнической линии метро от Саларьево до Столбово в Новомосковском административном округе, четыре станции Некрасовской линии - Косино, Улица Дмитриевского, Лухмановская, Некрасовка и электродепо Руднево.

"Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК) - одна из крупнейших электросетевых компаний страны, работающая на территории динамично развивающегося. В обслуживании ПАО "МОЭСК" находятся 611 подстанций 35-220 кВ суммарной трансформаторной мощностью более 49,99 тыс. МВА; свыше 38 тыс. ТП 6-10 кВ мощностью 26 тыс. МВА, более 73 тыс. км воздушных линий и 79,3 тыс. км кабельных сетей.