Власти Петербурга предложат PSA Group возобновить производство машин Opel в городе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга предложат PSA Group возобновить производство автомобилей Opel в городе. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

PSA Group 26 февраля сообщила о планах вернуть марку Opel в Россию. Ранее бренд Opel входил в концерн General Motors (бренд был выкуплен в 2017 году), который в 2015 году остановил и законсервировал производство на российском заводе в Санкт-Петербурге. Также была прекращена сборка автомобилей Opel на мощностях "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде.

"Конечно, будем [приглашать PSA Group]", - сказал Елин.

Он уточнил, что конкурентными преимуществами Петербурга для привлечения автопроизводителей являются наличие инжиниринга в этой сфере и поставщиков компонентов.

О бренде Opel

В планах PSA Group вернуть марку Opel в Россию до конца 2021 года. Пока планируется, что производство машин будет развернуто на заводе группы в Калуге. О каких моделях идет речь, производитель не объявлял.

В 2015 году Opel объявил о приостановке продаж автомобилей в России из-за низких продаж в 2014 году и начале 2015 года.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2014 году продажи Opel снизились на 20% (до около 65 тысяч автомобилей), а в 2015 г. продажи за январь-июль в годовом выражении снизились на 71%, до 11,3 тысяч автомобилей.