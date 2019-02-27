Малые предприятия торговли начали массово подключаться к системе маркировки

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), действующий в РФ в качестве оператора системы цифровой маркировки товаров, зафиксировал восьмикратный с начала года рост количества регистраций в системе маркировки со стороны малых предприятий торговли, сообщила в среду пресс-служба ЦРПТ.

"Если в начале года мы получали 15-20 заявок в день, то за последние дни среднесуточное количество находится в диапазоне 140-170 регистраций. Мы понимаем, что это представители мелкой и средней розницы, поскольку производители, оптовики и крупный ретейл уже зарегистрировались в системе в пилотном проекте", - приводит пресс-служба слова заместителя гендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова.

В ЦРПТ добавили, что полностью готовы к подключению всех участников оборота, выделены технические мощности, необходимая безопасность системы обеспечена.

В настоящее время в России идут добровольные эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. Согласно распоряжению правительства РФ, утвержден перечень 10 товарных групп, которые с 2019 года подлежат обязательной маркировке. Это - табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также пять групп изделий легкой промышленности.

Срок для введения маркировки табачной продукции - 1 марта 2019 года, для обуви - 1 июля 2019 года, для остальных групп товаров - 1 декабря 2019 года. С 1 января 2020 года начинается маркировка лекарств.