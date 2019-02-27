Дочерняя компания Volvo и Geely объявила о создании электрокара - конкурента Tesla

ТАСС, 27 февраля. Шведская компания Polestar, находящаяся в совместном владении Volvo и Zhejiang Geely Holding, объявила о создании полностью электрического автомобиля Polestar 2. Как сообщила в среду пресс-служба компании, новый электрокар будет конкурировать с Tesla Model 3.

"Polestar 2 - это новый полностью электрический фастбэк [кузов с плавным переходом крыши к задней части автомобиля], который открывает электрокары для более широкой и все более прогрессивной аудитории..., это первый электрический автомобиль, который поборется за место на рынке с Tesla Model 3", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что стартовая цена на новый автомобиль, который собран на платформе CMA, разработанной совместно Volvo и Geely, будет начинаться с €59,9 тыс. Примерный запас хода полноприводного электрокара составляет 500 км, а разгоняться от 0 до 100 км/ч он будет меньше чем за пять секунд.

Как отметили в компании, впервые автомобиль представят на Женевском автосалоне в марте этого года, а его серийное производство будет запущено в Китае в начале 2020 года. Ожидается, что первоначально электрокар будет продаваться в Китае, США, Канаде, Бельгии, Германии, Нидерландах, Норвегии, Швеции и Великобритании, однако в дальнейшем список стран может увеличиться.

Конкурент шведской новинки - Tesla Model 3 представляет собой бюджетную версию более дорогих Model X и Model S. В своей базовой комплектации машина способна проехать без подзарядки 220 миль (около 350 км). Ее максимальная скорость составляет 210 км/ч, время разгона до 100 км/ч занимает менее шести секунд.