Проект о беспилотном транспорте внесут в Госдуму до конца весенней сессии

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Законопроект о беспилотном транспорте будет внесен в Госдуму до конца весенней сессии 2019 года. Об этом сообщил журналистам председатель комитета нижней палаты парламента по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

"Комитет активно работает над законопроектом о беспилотном транспорте. Он готовится в целях устранения законодательных барьеров и создания благоприятной правовой базы для проведения опытной эксплуатации беспилотников и будет внесен до конца весенней сессии", - отметил парламентарий.

По словам Сергея Жигарева, в разрабатываемом законопроекте будут определены понятия для регулирования процесса опытной эксплуатации беспилотного транспорта, установлен особый правовой статус таких транспортных средств, в законодательстве РФ появится возможность организации и проведения опытной эксплуатации беспилотного транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

Предлагаемый законопроект "Об опытной эксплуатации инновационных транспортных средств и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" позволит повысить инвестиционную активность в области тестирования беспилотного транспорта и создание условий для развития такого транспорта в нашей стране, подчеркнул Сергей Жигарев.

В настоящее время, по данным аудиторской компании KPMG, Россия занимает 22 место из 25 мест в рейтинге стран по внедрению беспилотных автомобилей - такие данные привел глава комитета.