Fitch подтвердило рейтинг "Новатэка" на уровне "BBB" со "стабильным" прогнозом

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента "Новатэка" на уровне "BBB". Прогноз по рейтингу - "стабильный", говорится в сообщении агентства.

"Рейтинг ПАО "Новатэк" отражает улучшение его бизнес-профиля в результате запуска проекта "Ямал СПГ", большие возможности по генерации денежного потока, а также обширные запасы и устойчивые кредитные показатели", - отмечает Fitch.

"Новатэк" является одним из крупнейших российских независимых производителей природного газа. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе.