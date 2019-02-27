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Fitch подтвердило рейтинг "Новатэка" на уровне "BBB" со "стабильным" прогнозом

Рейтинг ПАО "Новатэк" отражает улучшение его бизнес-профиля в результате запуска проекта "Ямал СПГ", говорится в сообщении агентства

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента "Новатэка" на уровне "BBB". Прогноз по рейтингу - "стабильный", говорится в сообщении агентства.

"Рейтинг ПАО "Новатэк" отражает улучшение его бизнес-профиля в результате запуска проекта "Ямал СПГ", большие возможности по генерации денежного потока, а также обширные запасы и устойчивые кредитные показатели", - отмечает Fitch.

"Новатэк" является одним из крупнейших российских независимых производителей природного газа. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе.

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