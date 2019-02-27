S&P повысило рейтинг "Металлоинвеста" до "BB+" со "стабильным" прогнозом

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) повысило рейтинг компании "Металлоинвест" до "BB+" с "BB". Прогноз по рейтингу - "стабильный", говорится в сообщении агентства.

Как отметили в S&P, рейтинг повышен на ожидании сильных операционных и финансовых результатов "Металлоинвеста" по итогам 2018 года, а также на фоне значительного снижения долга компании.

Одновременно с этим S&P повысило с "BB" до "BB+" рейтинги еврооблигаций, выпущенных Metalloinvest Finance DAC.

Таким образом, сейчас рейтинг "Металлоинвеста" на одну ступень ниже суверенного рейтинга России (BBB-), в то время как в 2012 году, когда S&P впервые присвоил рейтинг "Металлоинвесту" (BB-), он был на четыре ступени ниже суверенного рейтинга России.

Компания "Металлоинвест" - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции на глобальном рынке, обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды - около 14,2 млрд т. Холдинг объединяет активы АО "Лебединский ГОК", ПАО "Михайловский ГОК", АО "Оскольский электрометаллургический комбинат", АО "Уральская сталь".